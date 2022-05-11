Москва, 11 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Отчасти швейцарские эксперты правы — мировые цены на нефть на фоне постоянного муссирования темы отказа Европы от российской нефти удерживаются на рекордных максимумах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Это происходят, даже несмотря на то, что прогнозы по спросу пересматриваются с понижением, а США и их сателлиты дополнительно выбрасывают на рынок нефть из своих резервов.

Однако нельзя утверждать, что Россия станет бенефициаром этого процесса. Во-первых, уже сейчас на европейском рынке российская нефть продается со значительным дисконтом по отношению к смеси Brent.

Во-вторых, альтернативные покупатели — в первую очередь Китай и Индия, также подписывают долгосрочные контракты по ценам ниже мировых.

Ну и, самое главное, это то, что значительная часть нефти и нефтепродуктов из России в Европу поставляется по трубопроводам и по железной дороге.

Соответственно, если переориентировать экспорт, потребуется строить новые ветки трубопроводов или развивать портовую инфраструктуру для перевалки нефти.

Впрочем, для Европы это эмбарго тоже обойдется недешево, так что, видимо, будут изыскиваться пути обхода санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может выиграть от введения Европейским союзом эмбарго на российскую нефть. Такое мнение выразил обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

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