Стокгольм, 11 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Высокая инфляция и быстрый рост процентных ставок означают, что экономика Швеции вступает в фазу медленного роста. Об этом 11 мая сообщил новостной портал Omni со ссылкой на последний макроэкономический прогноз банка Nordea.

Pixabay.com Флаг Швеции

Представители банка считают, что цены на жилье в Швеции упадут примерно на 10% по сравнению с пиковым значением в начале текущего года, что отрицательно скажется на потреблении домохозяйств, поскольку они не смогут занимать столь же много денег как прежде. Кроме того, представители Nordea отмечают, что «слабое развитие фондового рынка не является решающим фактором, но также оказывает давление как на цены на жилье, так и на уровень потребления».

Ожидается, что инфляция в Швеции по итогу 2022 года составит 5,8% и 2,5% в следующем году. Уровень ВВП страны прогнозируется на уровне 3% в этом году. Затем он снизится до 1% в следующем.

В банке SEB считают, что экономика Швеции как в 2022, так и 2023 годах, вырастет на 1,8%.