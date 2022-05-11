Сочи, Краснодарский край, , 15:46 — REGNUM Принципиальная позиция России о поддержке населения Донбасса не нравится многим партнёрам, но такая поддержка нужна. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 11 мая в образовательном центре «Сириус».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются», — сказал Путин.

Исходя даже из гуманитарных соображений, это нужно сделать, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Путин заявил, что последовательными действиями Россия добьётся нормализации жизни в Донбассе.

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