Москва, , 15:39 — REGNUM Образовательному центру «Сириус» следует поддержать детей и педагогов с Донецкой и Луганской Народной Республики. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Используя накопленный опыт и компетенции, попросил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей ДНР и ЛНР, разработать специальные программы подготовки педагогов — они нуждаются в этом, и их нужно поддержать», — заявил Путин.

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