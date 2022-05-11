Москва, 11 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Образовательному центру «Сириус» следует поддержать детей и педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Используя накопленный опыт и компетенции, попросил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей ДНР и ЛНР, разработать специальные программы подготовки педагогов — они нуждаются в этом, и их нужно поддержать», — заявил Путин.