Саратов, , 16:31 — REGNUM С начала 2022 года на поддержку семей с детьми в Саратовской области направили более 3,4 млрд рублей. Финансовая помощь оказывается в том числе и в рамках нацпроекта «Демография», сообщает региональное министерство труда и социальной защиты.

Выплаты на детей

На выплаты родителям первенцев и поддержку семей, в которых родились третьи и последующие дети, в этом году уже направили 1,2 млрд рублей. Более 1,7 млрд рублей перечислили на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Еще свыше 500 млн рублей получили саратовцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в России начинаются выплаты ежемесячного пособия на детей.

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