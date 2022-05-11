Сарапул, Удмуртия, , 15:38 — REGNUM В одной из больниц Сарапула мужчина выстрелил из пистолета. Такое сообщение получили полицейские дежурной части местного отдела МВД, сообщает «МВД Медиа».

Пистолет Publicdomainpictures.net

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в приемный покой больницы в Сарапуле пришел мужчина. После того, как медсестра посоветовала ему обратиться к терапевту по его вопросу, мужчина спровоцировал конфликт, в ходе которого он достал предмет, похожий на пистолет. Оружие он направил на медперсонал учреждения.

Покидая больницу, уже в фойе мужчина произвел выстрел, предположительно, свето-шумовым зарядом сигнального пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителем оказался 33-летний местный житель, который ранее был судим за незаконное хранение оружия.

Сейчас мужчина водворен в СИЗО, пистолет изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле мужчина устроил стрельбу рядом с детским садом, он мог выстрелить из обреза охотничьего ружья в калитку дошкольного учреждения.

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