Пушкин, Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Пьяный житель Пушкинского района Санкт-Петербурга с заряженным арбалетом в руках препятствовал сотрудникам полиции, обеспечивавшим госпитализацию его больной дочери. Когда полицейские применили в отношении дебошира физическую силу, тот выстрелил из метательного оружия, но был задержан.

Арбалет

«Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал инспектору по делам несовершеннолетних и препятствовал медицинским работникам при госпитализации несовершеннолетней дочери», — рассказала 11 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицию в квартиру на Колпинском шоссе вызвал врач скорой помощи, сообщивший о том, что из квартиры необходимо госпитализировать девочку 2010 года рождения, которой необходимо стационарное лечение. Оба родителя ребенка были пьяны и препятствовали действиям медицинских работников. В квартире также находился шестилетний мальчик. На место событий прибыли полицейские Пушкинского района.

«В квартире хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. В ходе задержания дебошир совершил выстрел из арбалета в дверь кладовки. Пострадавших нет. Оба родителя доставлены в отдел полиции, а дети госпитализированы», — рассказала Ирина Волк.