Белгород, 11 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализированы три ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 32 жителя, скончались двое.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Белгородской области коронавирус выявлен у 130 281 человека. Справились с заражением 127 209 жителей, скончались от осложнений 2 244 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в ковид-стационарах проходят лечение 63 человека, под амбулаторным наблюдением 765 жителей.