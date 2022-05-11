Лондон, , 15:36 — REGNUM Власти Великобритании заключили со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности, сообщила 11 мая пресс-служба британского правительства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон уже посетил Швецию, где подписал соответствующее соглашение. Также он намерен посетить Финляндию с этой целью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявил, что неформальный саммит глав МИД стран — участниц НАТО пройдет в Берлине 14–15 мая, на него также приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

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