Оксана Переможенко, 11 мая 2022, 17:47 — REGNUM Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав Российской Федерации. Об этом 11 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА).

Херсон
Херсон
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Власти региона уже заявляли о намерениях жить в составе Российской Федерации. Отмечалось также, что проведение референдумов не планируется.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что необходимо провести в регионе референдум и вообще всё должно быть в соответствии с законодательством. Иные были несогласны с первыми, отметив, что регион стоит принять в состав РФ без проведения референдума. В целом многие позитивно оценили новость о том, что регион может войти в состав России.

«Декоммунизация в действии. Отлично», — отреагировал Дедушка Егор.

«Не будет больше слова «Украина», — добавил Dimasov.

«От Украины… останется окраина…» — пишет Елена.

«Давно пора взять русский Херсон в состав России!!!» — призвал Ivan.

«Необходимо юридическое обоснование, референдума не избежать, а его возможно провести после завершения денацификации и демилитаризации Украины. А пока спокойно, без суеты, выдаём российские паспорта всем желающим принять российское гражданство, чтобы все понимали, что РФ будет иметь право остановить любого, кто попытается остановить процесс», — написал V. A.

«Не тяните особо, ребята! Давайте домой, хватит, нагулялись», — отреагировал Макс.

«Пора домой», — комментирует новость Лена.

«Куда ж им деваться еще? Украине они больше не нужны…» — добавила Helena C

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Российские военнослужащие обеспечили выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области
Министерство обороны Российской Федерации

«Восстановить исторические земли. Давно пора», — отметил Andrej.

«Наверное, будет голосование. Разве можно вот так просто кому-то одному заявить: «Мы хотим и всё…» Это длительная процедура. Надеюсь, что народ спросят, чего они сами хотят», — пишет Nastasia.

«США, ЕС и Британия расширяют санкции. Путин в ответ расширяет страну», — иронизирует Руслан.

«Верное решение, хватит играться, пусть мир настанет», — написал Топор.

«Быстрые ребята… А ЛДНР не больше ли заслуживает войти в состав РФ? Это еще нужно заслужить своим трудом и преданностью», — считает Александр К.

«Главное — всё сделать юридически правильно, как бы то ни было, а здесь нужно действовать благоразумно», — прокомментировал Иван С.

«Да и правильно, кому нужны эти формальности? США и так не признают, и нечего бисер перед свиньями метать», — написала Ирина.

«Никаких референдумов. Новый прецедент будет — РФ приходит и забирает то, что её по праву первородства», — добавил N. N.

«Главное, чтобы жители Херсона не были против…» — пишет Шура.

«Настало время быстрых и мощных решений. Принимать во внимание юридические аспекты нет смысла. Международное право и право вообще попирается Западом, американцами, Британией регулярно в угоду своих личных интересов…» — добавил Vasil.

«Владимир Владимирович Путин сказал, что будет решать народ этих территорий. Как без референдума? Это даст повод Украине говорить о насильственном присоединении», — отметила Helene.

«Бред. Сделают референдум как миленькие. Чтобы потом не было криков «я не голосовал, я был против присоединения», — подытожил Равиль Ш.

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