Москва, 11 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. При глобальном разделении труда национальные видеохостинги — это такое же излишество, как и многополярный мир, и на разрушение таких проектов будут отведены значительные ресурсы, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«Тогда возникает вопрос, можно ли поддерживать популярный национальный видеохостинг силами одной коммерческой корпорации, для которой это даже не бизнес, а, скорее, социальная нагрузка.

Если будет поставлена задача построения жизнестойкого и бесплатного национального видеохостинга, то, вероятно, его придётся реализовать в виде распределённой системы, которую будет поддерживать много корпораций — телекомов, телеканалов, интернет-холдингов.

Но в этом случае надо найти какие-нибудь убедительные объяснения, зачем корпорациям в такой дорогой проект ввязываться.

До тех пор следует ожидать восстановления работы Rutube при помощи собственной службы безопасности и консультантов из специализированной компании сферы кибербезопасности.

Проблему атак такой подход, скорее всего, решит. Но остаётся ещё вопрос коммерческой целесообразности существования такого проекта», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что работы по восстановлению видеохостинга Rutube после кибератаки находятся в завершающей стадии.

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