Цуг, Швейцария, 11 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. До сентября 2022 года приостановили процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG. Об этом 11 мая говорится в заявлении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

Также из сообщения следует, что по просьбе компании судом в Цуге ей был выдан временный мораторий на выплату кредитов на четыре месяца, с 10 мая по 10 сентября 2022 года.

При этом указывается, что временным административным управляющим из-за процедуры банкротства назначена компания Transliq AG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s может возобновить свою деятельность в России.