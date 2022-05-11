Москва, , 15:34 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза смешанных единоборств (ММА) России. Об этом 11 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Фёдор Емельяненко Dmitry Rozhkov

«Нет, я не буду выдвигаться на пост президента. Думаю, в ближайшее время президиум выдвинет кандидатуру», — сказал Емельяненко.

Внеочередная выборная конференция Союза ММА России пройдёт в июне.

Ранее Емельяненко ушёл с поста председателя наблюдательного совета Союза ММА России. По информации ТАСС, это произошло из-за разногласий с действующим президентом организации Радмиром Габдуллиным.

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