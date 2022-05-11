* Facebook — запрещённая в России организация

Донецк, 11 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик запретили доступ к социальным сетям Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщениях профильных министерств этих государств.

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Обе социальные сети принадлежат американской корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В министерствах рассказали, что причиной принятых решений стало решение о разрешении насилия к русскоязычным пользователям.

Ранее власти Херсонской области анонсировали приведение регионального законодательства в соответствие российскому до конца 2022 года.