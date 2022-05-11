Берлин, , 15:33 — REGNUM На сегодняшний день в свете проведения Россией специальной операции на Украине можно считать проект «Северный поток — 2» мёртвым. Об этом 11 мая на брифинге заявила представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.

Германия

Она отметила, что поставки из Норвегии и Нидерландов были ещё скорректированы на прошлой неделе.

«Мы в согласовании с этими партнёрами можем их повысить. Северный поток […] действительно мёртв», — цитирует РИА Новости Айхорн.

При этом представитель минэкономики подчеркнула, что снабжение газом Германии осуществляется стабильно. На сегодня газохранилища заполнены на 38,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно каялся в том, что продвижение «Северного потока — 2» с его стороны было ошибочным. По его словам, Германия подорвала доверия со стороны восточноевропейских стран из-за поддержки Берлином строительства «СП-2».

В Газпроме уже нашли применение «Северному потоку — 2». В компании заявили, что часть мощностей газопровода будет задействована для реализации программы газоснабжения и газификации потребителей северо-запада России. В холдинге пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что «в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется.

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