Берлин, 11 мая 2022, 15:33 — REGNUM На сегодняшний день в свете проведения Россией специальной операции на Украине можно считать проект «Северный поток — 2» мёртвым. Об этом 11 мая на брифинге заявила представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.
Она отметила, что поставки из Норвегии и Нидерландов были ещё скорректированы на прошлой неделе.
«Мы в согласовании с этими партнёрами можем их повысить. Северный поток […] действительно мёртв», — цитирует РИА Новости Айхорн.
При этом представитель минэкономики подчеркнула, что снабжение газом Германии осуществляется стабильно. На сегодня газохранилища заполнены на 38,6%.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно каялся в том, что продвижение «Северного потока — 2» с его стороны было ошибочным. По его словам, Германия подорвала доверия со стороны восточноевропейских стран из-за поддержки Берлином строительства «СП-2».
В Газпроме уже нашли применение «Северному потоку — 2». В компании заявили, что часть мощностей газопровода будет задействована для реализации программы газоснабжения и газификации потребителей северо-запада России. В холдинге пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что «в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется.
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