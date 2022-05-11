Джакарта, 11 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что экспорт Северной Суматры вырос на 42,96% с $885,4 млн в феврале 2022 года до $1,26 млрд в марте 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) sbamueller Побережье острова Суматра

По сравнению с мартом 2021 года экспорт увеличился на 21,54%.

Увеличение экспорта в основном связано с животными или растительными жирами и маслами на сумму $278,68 млн.

Большая часть экспорта была отправлена ​​​​в Китай.

Импорт из Северной Суматры также вырос на 14,68% с $473,42 млн до $542,94 млн по состоянию на апрель 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба индонезийской армии генерал Дудунг Абдурахман надеется, что в будущем военное сотрудничество с армией Сингапура станет более тесным.