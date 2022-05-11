Стокгольм, 11 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Швеция и Великобритания предложат друг другу военную помощь в случае войны. Об этом заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции в Харпсунде, где оба политика опубликовали так называемую «политическую декларацию солидарности», передает шведский новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Премьер-министр Швеции в ходе общения с журналистами заявила, что президент России Владимир Путин хотел «внести раскол» между двумя странами.

Магдалена Андерсон добавила, что две страны будут помогать друг другу в случае агрессии против них — «и даже своими военными».

«Мы в прямом и переносном смысле сидим в одной лодке», — сказал в свою очередь Джонсон.

Британский премьер-министр также отметил, что аналогичное положение об оказание военной помощи будет заключено с Финляндией.