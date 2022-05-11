Москва, , 15:30 — REGNUM На мировом рынке нет свободных объемов черного золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пообещавшей снизить зависимость Германии от российских энергоносителей до нуля, «причем навсегда».

Анналена Бербок

«В настоящее время импорт российских энергоносителей играет важную роль в экономике Германии. Доля угля покрывает потребности почти наполовину, доля нефти — около четверти потребностей, а газ — примерно 40%, – сказал Ильинский. — США стали активно вести переговоры с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ о перенаправлении потока ближневосточной нефти из «авторитарного» Китая в «демократический» ЕС. Переговоры окончились полным фиаско, и арабские нефтяники заявили, что неспособны оказать срочную помощь Европе в американских попытках замещения российских энергоносителей».

Как подчеркнул Ильинский, на мировом нефтяном рынке свободных объемов черного золота просто нет.

«В долгосрочной перспективе возможно перенаправление арабской нефти из Китая в Европу, а российской нефти — из Европы в Индию и Китай, но это потребует дополнительных инвестиций и может занять десятилетия, — сказал экономист. — Остановка трубопроводного транспорта российского газа в Европу потребует огромных инвестиций в развитие европейской инфраструктуры по приему СПГ из США и приведет к значительному росту себестоимости европейской продукции».

Однако, как отметил экономист, пока звучат заявления германских политиков о полном отказе от российских энергоносителей, цены в Германии продолжают рекордно расти.

«Годовая инфляция в Германии в апреле достигла исторического рекорда в 7,4%», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок заявила о стремлении Берлина сократить зависимость от российских энергоресурсов до «нуля».

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