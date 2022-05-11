Бухарест, , 15:30 — REGNUM Сотни работников предприятий пищевой промышленности Румынии собрались в центре столицы страны Бухареста на демонстрацию с требованием к правительству повысить минимальную заработную плату в указанном сегменте, а также выделить на развитие отрасли дополнительные средства. Об этом 11 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источники.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты заблокировали вход в центральный корпус здания министерства сельского хозяйства страны и выступили в стычку с ведомственной охраной. При этом стянутая к месту инцидента полиция не принимает мер по разгону участников мероприятия.

Напомним, принятый в начале 2022-го года правительством Румынии документ предусматривает увеличение зарплат всего для нескольких категорий сотрудников румынского пищепрома. Без дополнительных выплат остались представители ключевых структур, включая консервные заводы, предприятия по производству безалкогольной продукции и пивзаводы, а также фирмы, специализирующиеся на переработке овощей.