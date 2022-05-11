Бишкек, , 15:28 — REGNUM Всемирный банк планирует в скором времени предоставить правительству Киргизии грант на $25 млн (1,68 млрд рублей) на очередной проект по реформированию системы образования. Об этом стало известно в ходе встречи министра образования Алмазбека Бейшеналиева с руководителем региональных программ ВБ Сашей Джумена.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам представителя международной финансовой организации, проект «Обучение для будущего» позволит повысить эффективность студентов и преподавателей, а также окажет содействие всестороннему совершенствованию человеческого капитала.

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В свою очередь глава Минобразования Киргизии рассказал о политических реформах, проводимых в стране в последние годы, и представил план будущей реформы системы образования.

А посол Бакыт Аманбаев обратил внимание представителей руководства Всемирного банка на приоритетные отрасли в экономике республики и озвучил предложения по их развитию.

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