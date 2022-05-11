Москва, 11 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Российский газ может проходить через Украину в Европу только через один вход. Об этом официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надёжность её газоснабжения», — сказал он.

В Германию через Украину стало поступать на 25% меньше газа, чем накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая оператор ГТС Украины предупредил о прекращении транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за форс-мажорных обстоятельств. Эти станции ранее перешли под контроль российских войск. Через «Новопсков» в Европу шло около трети газа — до 32,6 млн кубометров в сутки.

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