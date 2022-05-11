Оренбург, , 15:24 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 10 мая, в ковидные отделения поступили семь пациентов. Четыре дня подряд в регионе суточный показатель госпитализаций составляет менее восьми случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в больницах лечатся 120 человек. Состояние 36 пациентов оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены семеро. Ещё 80 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 215 717 заражений коронавирусом, в том числе 48 — за прошедшие сутки. По причине COVID-19 скончались 3984 человека. Один летальный исход зарегистрирован 10 мая.