Москва, 11 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Основной вклад в рекордную за десятилетия инфляцию в Германии внесли удорожание энергоресурсов и продовольствия в результате как последствий пандемии («узкие места» в поставках, перегретый спрос в результате ультрамягкой политики мировых центробанков), так и военного конфликта на Украине и антироссийских санкций, которые привели к новому витку перебоев с поставками и росту мировых цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Pixabay.com Инфляция

«Так, мазут подорожал на 98,6% (г/г), моторное топливо — на 38,5% (г/г), природный газ — на 47,5% (г/г), продовольствие – на 8,6% (г/г). Но рост цен на энергоресурсы в апреле в годовом выражении замедлился по сравнению с мартом.

Германия – крупнейшая и наиболее развитая экономика ЕС, поэтому от ее состояния зависит общая экономическая ситуация в регионе.

С учетом декларируемых Германией (и поддерживаемых многими странами ЕС) планов по отказу от российских энергоресурсов, можно предположить, что стоимость альтернативных поставок для Германии будет выше, что будет способствовать продолжению инфляционного давления.

Высокая инфляция приводит к снижению реальных доходов населения и со временем – к замедлению спроса. С другой стороны, наиболее энергоемкие производственные компании и отрасли (производство металлов, удобрений) при возросших издержках становятся неконкурентоспособными, что грозит сокращением или даже остановкой производства и сопряжено с рисками для занятости.

На фоне значений инфляции более чем в три раза выше целевого уровня (2%) возрастает вероятность, что ЕЦБ может начать повышение ставок уже в ближайшие месяцы и проводить его быстрее, чем предполагалось ранее.

То есть стоимость привлечения и обслуживания заимствований для домохозяйств и бизнеса возрастет, но эффект роста ставок на замедление инфляции будет ослаблен тем фактом, что инфляция в мире сейчас связана преимущественно с факторами со стороны предложения, а повышение ставок может лишь замедлить спрос.

Все это увеличивает риски стагфляции в еврозоне (высокая инфляция, сопровождающаяся слабым ростом экономики или даже рецессией)» — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года инфляция в Германии достигла 7,4% (г/г) — это максимальное значение с 1981 г. В то же время месячные темпы инфляции по сравнению с рекордным скачком в марте (2,5% (м/м)) замедлились до 0,8% (м/м), что совпало с консенсус-прогнозом.

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