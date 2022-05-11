Ереван, 11 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Армении 12 мая отменит обязательные QR-коды в пунктах общепита, гостиницах, спортзалах, учреждениях культуры, а также на массовых мероприятиях. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

«Действующие ограничения будут ослаблены в связи с относительно стабильной эпидемической обстановкой с распространением коронавируса (COVID-19) в стране», — говорится в сообщении.

10 мая в Армении сообщили, что за последнюю неделю в республике выявили 26 случав заряжения SARS-CoV-2.

Напомним, обязательные QR-коды ввели в Армении ввели 10 января 2022 года. Вместо них для входа в общественные заведения можно было предъявить справку о вакцинации от COVID-19.