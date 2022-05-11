Москва, , 15:22 — REGNUM Образовательный центр «Сириус» имеет огромный потенциал для развития российской науки и технологий. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений, уверен, что здесь, как и во всей федеральной территории «Сириуса», будут формироваться настоящие и будущие победы России не только в спорте, но и в культуре и в искусстве, в науке, в технологиях — учитывая, что изначально «Сириус» и создавался для развития, прежде всего, науки и технология, образования по этому направлению», — заявил Путин.