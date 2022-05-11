Казань, , 15:20 — REGNUM В Казани дорожные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильных дождей. Рабочие устраняют подтопления и очищают дождеприемные лотки от мусора, сообщает 11 мая мэрия.

Улица Дзержинского в Казани Телеграм-канал «Татарский строитель»

Жители могут обратиться по поводу неисправной работы ливневых канализаций в комитет внешнего благоустройства, в администрации районов, а также в МУП «Городское благоустройство».

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Казани ожидается до конца недели. Утром и днем 12 мая в республике местами возможна гроза и сильный ветер порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ˚С, днем ожидается +10…+15 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Казани прошел общегородской субботник. С улиц собрали 17 тыс. кубометров мусора.

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