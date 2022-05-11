Москва, 11 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Послы Соединенных Штатов и Польши в России Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли в МИД РФ, сообщает 11 мая РИА Новости.

Santiago Casuriaga МИД России

Отмечается, что как только послы приехали, они вышли из своих машин и сразу же направились в здание МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан заявил, что в настоящее время основная деятельность посольства США в РФ сводится к разрешению вопросов граждан США, находящихся под стражей в России.

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