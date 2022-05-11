Берлин, 11 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Неформальный саммит глав МИД стран — участниц НАТО пройдет в Берлине 14–15 мая, на него также приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции. Об этом 11 мая сообщила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В субботу и воскресенье (14 и 15 мая — ред.) в Берлине по приглашению министра иностранных дел (Германии Анналены) Бербок и генерального секретаря (НАТО Йенса) Столтенберга состоится неформальная встречи глав МИД НАТО», — сказала она.

Также Зассе уточнила, что в первый день саммита с главами МИД стан НАТО встретятся министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

При этом представитель немецкого МИД добавила, что целью такой встречи станет укрепление политической координации в альянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация вокруг возможного присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вызывает пристальное внимание со стороны России.