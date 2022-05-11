Брюссель, 11 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Европейская комиссия представит юридическое предложение, которое позволит странам ЕС проще конфисковать активы, замороженные в рамках санкционных кампании против России. Об этом со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Так, через две недели будет предложено признать уклонение от санкций преступлением в Евросоюзе. Этот шаг создаст правовую основу для конфискации замороженных активов, пояснили источники.

Эта мера будет основана на положении договора, которое позволяет странам ЕС в координации с Европейским парламентом «устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьёзные преступления трансграничного характера».

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Напомним, по состоянию на апрель страны ЕС наложили арест на активы на сумму около 30 миллиардов евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.

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