Москва, 11 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Режиссёр Валерия Гай Германика выставила на продажу свой документальный фильм о жизни бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Режиссер фильма Валерия Гай Германика

Режиссёр дала ссылку на объявление о продаже киноленты на платформе Avito — стоимость картины она оценила в 50 млн рублей. «Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет. Выгоднее чем любая платформа», — объясняет Гай Германика, добавив, что в будущем загрузит фильм в качестве NFT-актива.

ИА REGNUM напоминает, что фильм об Александре Емельяненко вышел в 2020 году. Однако картина не получила прокатного удостоверения. «Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой», — описывает киноленту Валерия Гай Германика.