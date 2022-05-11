Самара, 11 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области и некоторых подчиненных ему сотрудников заподозрили в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура». Об этом 11 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.

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По версии следствия, в январе 2022 года подозреваемые скрыли выявленные во время проверок факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности на объектах строительства, которые возводились в рамках нацпроекта «Культура».

«После чего, были составлены заключения о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической безопасности. Данные заключения были учтены министерством строительства Самарской области при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки имеющимся несоответствиям, что привело к срыву реализации национального проекта», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Сообщается, что по подозрению в совершении этого преступления были задержаны руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской области и некоторые подчиненные ему сотрудники.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.