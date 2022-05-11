Стокгольм, 11 мая 2022, 15:17 — REGNUM Партия «Христианских демократов» обладает потенциалом в том, что некоторые называют войной культурных ценностей. Таково мнение политического обозревателя телеканала SVT Элизабет Марморштейн, которая прокомментировала интервью лидера партии Эббы Буш от 11 мая.

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция

По словам журналиста, в том, что Эбба Буш делает акцент на ценности в своей предвыборной программе, когда речь заходит о преступности, нет ничего нового.

«На протяжении многих лет Эбба Буш отвергала мультикультурализм как политический проект и говорила о гораздо более второстепенных вопросах … Тактика партии заключается в том, что «Христианские демократы» видят потенциал в том, что мы можем небрежно назвать культурной войной. Это приносит партии больше пользы, чем традиционный конфликт между правыми и левыми силами», — объяснила Марморштейн.

По ее словам, главным вопросом «Христианских демократов» в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг является борьба с преступностью, поскольку это является самым слабым местом нынешнего правительства «Социал-демократов».

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