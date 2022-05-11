Стокгольм, , 15:17 — REGNUM Партия «Христианских демократов» обладает потенциалом в том, что некоторые называют войной культурных ценностей. Таково мнение политического обозревателя телеканала SVT Элизабет Марморштейн, которая прокомментировала интервью лидера партии Эббы Буш от 11 мая.

Стокгольм, Швеция

По словам журналиста, в том, что Эбба Буш делает акцент на ценности в своей предвыборной программе, когда речь заходит о преступности, нет ничего нового.

«На протяжении многих лет Эбба Буш отвергала мультикультурализм как политический проект и говорила о гораздо более второстепенных вопросах … Тактика партии заключается в том, что «Христианские демократы» видят потенциал в том, что мы можем небрежно назвать культурной войной. Это приносит партии больше пользы, чем традиционный конфликт между правыми и левыми силами», — объяснила Марморштейн.

По ее словам, главным вопросом «Христианских демократов» в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг является борьба с преступностью, поскольку это является самым слабым местом нынешнего правительства «Социал-демократов».

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