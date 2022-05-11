Москва, , 15:21 — REGNUM Около 1,7 трлн рублей будут выделены Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования для обеспечения бесперебойных выплат. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 11 мая на заседании правительства.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Глава правительства напомнил, что в конце апреля государство продлило для ряда предприятий сроки уплаты страховых взносов. Этим компаниям дали ещё год, чтобы таким образом снизить финансовую нагрузку.

«Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 триллион 700 миллиардов рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что государство должно и дальше полностью выполнять перед гражданами все обязательства. Выделенные средства позволят обеспечить устойчивость фондов, и люди смогут без перебоев получать пенсии, пособия и бесплатную медицинскую помощь.

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