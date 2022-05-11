Дублин, , 15:13 — REGNUM Боно, лидер ирландской рок-группы U2, объявил о своем дебюте в мире литературы, назначив на ноябрь выход своих мемуаров Surrender: 40 Songs, One Story. Об этом 11 мая рассказал портал NME.

Боно (сс) U2start

576-страничный том выйдет 1 ноября в издательстве Alfred A. Knopf и, как следует из названия, будет исследовать происхождение 40 ключевых песен в дискографии U2. Каждая глава названа в честь песни, о которой идет речь, а история жизни Боно вплетена в книгу.

Как отмечается в пресс-релизе, в Surrender подробно описывается не только весь музыкальный путь Боно, но и критические моменты его жизни, которые сопровождали его. Книга охватывает все «от его раннего детства в Дублине, включая внезапную потерю матери, когда ему было 14 лет, до маловероятного пути U2 к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных рок-групп в мире, до его 20-летней активистской деятельности, посвященной борьбе со СПИДом и крайней нищетой».

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