Москва, , 15:12 — REGNUM В России запускается программа льготных бюджетов кредитов регионам. Об этом 11 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«По поручению президента, правительство поможет регионам снизить рыночный долг — заместить часть займов, которые они брали у банков, или погасить задолженность по облигациям», — заявил Мишустин.

«Для этого утверждены правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в текущем году. Средства будут выделяться по очень низкой ставке, всего в 0,1% годовых. И на длительный период — до 2028 года», — указал он.

При этом погашать такую задолженность можно будет равными долями.