Петрозаводск, , 15:18 — REGNUM В ходе специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении воинского долга погиб еще один уроженец Карелии — сержант контрактной службы Виталий Тишкевич. Об этом сообщил 11 мая глава республики Артур Парфенчиков.

Валерий Тишкевич vk.com/aparfenchikov

Погибший военнослужащий был родом из поселка Поросозеро (Суоярвский район Карелии).

«Виталий был механиком-водителем, служил в медицинском взводе, в отделении сбора и эвакуации раненых», — рассказал губернатор.

Он высказал искренние соболезнования родным и близким Виталия Тишкевича. «Мы не забудем его подвиг», — добавил Парфенчиков.

С начала спецоперации глава Карелии сообщил о гибели 13 военнослужащих — уроженцев или жителей республики.

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