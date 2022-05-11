Стокгольм, , 15:15 — REGNUM 10 мая новостной портал Omni сообщил, что в парламенте Швеции состоятся внеочередные дебаты по вопросу возможного присоединения страны к НАТО. 11 мая стало известно, что инициатором запроса являются правящие «Социал-демократы», передает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Очень важно, чтобы правительство и парламентские партии имели возможность обсудить основные изменения в политике безопасности», — говорится в запросе, подписанном лидером фракции «Социал-демократов» в риксдаге Аннели Карлссон.

Обсуждения, в которых примут участие все парламентские партии, будут казаться изменения в ситуации с политикой безопасности в контексте последних событий на территории Украины, «включая последствия для политики безопасности Швеции, особенно в отношении международного сотрудничества Швеции».

Напомним, что отчет о нынешней ситуации в области безопасности будет представлен 13 мая. С большой долей вероятности парламентарии придут к выводу, что лучшей защитой Швеции от угроз станет вступление в НАТО. Таким образом, фактической темой дебатов 16 мая станет обсуждение вхождения Швеции в оборонный альянс.

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