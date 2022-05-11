Москва, 11 мая 2022, 15:12 — REGNUM Антироссийские санкции привели к трудностям в различных секторах экономики Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
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