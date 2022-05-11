Москва, , 15:12 — REGNUM Антироссийские санкции привели к трудностям в различных секторах экономики Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Инфляция Pixabay.com

«Ограничение поставок энергоресурсов влияет на работу предприятий, что сказывается на потреблении населения и росте цен.

Кроме того, продовольственная безопасность, которая может вылиться в кризис, дополнительно повышает риски роста цен и инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

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