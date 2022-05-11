Рязань, , 15:18 — REGNUM В Рязани 11 мая представили временно исполняющего обязанности губернатора Павла Малкова.

Павел Малков https://www.ryazangov.ru

Трансляция велась на официальной станице правительства региона в «ВКонтакте». Нового руководителя представил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев.

«Мне оказано большое доверие. Рязанская земля с богатой историей, культурой, традициями, промышленностью. Но, конечно главное богатство — люди: и жители, и гости нашей области. Я приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие со стороны президента Владимира Путина и и конечно приложу все усилия для того, чтобы завоевать доверие жителей области. Задач много, задачи сложные, но вполне выполнимые. Будем работать вместе, будем вместе их решать. Фундамент есть, а времени на раскачку нет», — отметил в приветственном слове Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Любимов заявил о том, что не будет баллотироваться на второй губернаторский срок. Владимир Путин 10 мая назначил врио главы региона.

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