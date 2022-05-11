Варшава, 11 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти этой страны не извинились после нападения на него 9 мая в Варшаве.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

«Что касается извинений — нет, извинений не последовало. Но (были) сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши. Но даже это сожаление — единичное», — цитирует его РИА Новости.

При этом, добавил он, ряд польских чиновников и вовсе обвинили российскую сторону в нападении на него.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Андреева напали облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.