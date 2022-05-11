Элиста, , 15:11 — REGNUM Годовой заработок главы Калмыкии Бату Хасикова в 2021 году практически не изменился по сравнению с уровнем дохода в 2020 году. Это следует из декларации, опубликованной на сайте руководителя региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

Согласно сведениям о доходах, которые подал Бату Хасиков, он заработал 1 млн 324,9 тыс. рублей. Его супруга увеличила годовой заработок до 3 млн 332 тыс. рублей.

В пользовании у главы республики и его супруги находятся два жилых дома (389,3 и 103,5 кв. метра), два земельных участка (1183 и 860 кв. метров). В собственности у Хасикова, как и годом ранее, — автомобиль Toyota Hilux. В гараже у супруги руководителя региона — Mercedes-Benz С 180 и ГАЗ 33 021.

В пользовании двух несовершеннолетних детей главы Калмыкии находится ещё квартира площадью 68 кв. метров.