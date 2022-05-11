Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM На Среднем Урале будут судить бывшего директора офиса продаж сотовой компании. Его обвиняют в незаконной передаче данных о звонках абонентов, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотовая связь

По версии следствия, в июне 2021 года к уральцу обратился неизвестный. Он попросил мужчину за вознаграждение предоставить ему информацию о звонках некоторых абонентов. Свердловчанин воспользовался своим служебным положением и выполнил просьбу собеседника. В результате от рук злоумышленников пострадали 11 человек из разных субъектов России.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура Свердловской области намерена добиться взыскания с мужчины средств, полученных незаконным путём.