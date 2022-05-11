Таллин, 11 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. С 27 февраля нынешнего года Эстония приняла в общей сложности 37 039 украинских беженцев, почти половина из них рассматривает страну как транзитный пункт на пути в западную и северную Европу.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщил департамент полиции и пограничной охраны со ссылкой на собственные данные, 10 мая в страну въехали 375 граждан Украины, в том числе 67 детей. Из них 206 сообщили, что намерены продолжить путь дальше.

С 27 февраля эстонские власти зарегистрировали 24 367 заявлений о предоставлении временной защиты, то есть о временном проживании в стране.

Ранее в правительстве заявляли, что Эстония готова разместить до 50 000 украинских беженцев.