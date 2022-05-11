Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Сейчас существует много признаков того, что Швеция находится на пути к вступлению в НАТО. Одним из самых ярых противников вхождения в альянс была некоммерческая организация Svenska Fred, которая по-прежнему выступает против такого развития событий. Об этом 11 мая сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В настоящее время кажется, что НКО движется к своему полному поражению, поскольку многое, если не всё, указывает на то, что Швеция вместе с Финляндией подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс.

«Очень многое говорит о том, что Швеция и Финляндия присоединятся, но мы не сдаемся. Швеция не должна подавать заявку на членство сейчас, в такое время, когда царят испуг и уязвимость. Надеюсь, что Социал-демократы придут к такому выводу», — прокомментировала председатель Svenska Fred Агнес Хеллстрём.

Отмечается, что сейчас членов НКО насчитывается более 9 000, что на 22% больше, чем два месяца назад.

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