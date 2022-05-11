Чебоксары, 11 мая 2022, 15:08 — REGNUM Сейм Литвы признал Россию «террористическим государством», чтобы «проверить нашу страну на прочность и ответные меры». Это решение родилось по «подсказке западных товарищей». И в этих условиях, чтобы защитить Калининградскую область, нужно действовать жёстко, используя экономические и политические рычаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Политик полагает, что США и европейские страны использовали Литву, которая является «мелкой сошкой» в большом конфликте, чтобы «её руками» организовать России «проверку, тест на прочность».
Он напомнил, что границы Калининградской области закреплены в послевоенных документах и «считаются незыблемыми»:
Как сообщало ИА REGNUM, сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством».
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