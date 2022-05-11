Чебоксары, 11 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Сейм Литвы признал Россию «террористическим государством», чтобы «проверить нашу страну на прочность и ответные меры». Это решение родилось по «подсказке западных товарищей». И в этих условиях, чтобы защитить Калининградскую область, нужно действовать жёстко, используя экономические и политические рычаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Политик полагает, что США и европейские страны использовали Литву, которая является «мелкой сошкой» в большом конфликте, чтобы «её руками» организовать России «проверку, тест на прочность».

«Такие шаги требуют от России жёсткой реакции и ответных мер, потому что иначе последует продолжение — например, попытаются распространить эту «террористическую практику» на другие государства. И действовать нужно не только дипломатическими мерами, но и политическими, экономическими решениями. Чтобы другим неповадно было, нужно для начала обратить внимание на отдельные страны бывшего СССР, которые ведут двойную игру», — считает Владислав Солдатов.

Он напомнил, что границы Калининградской области закреплены в послевоенных документах и «считаются незыблемыми»:

«Но если Западу взбредёт в голову мысль нарушить эти границы, то это может стать катализатором или пусковым механизмом масштабного военного конфликта, где первыми на пути окажутся маленькие государства — такие, как Литва, например. Если в Литве считают, что обрели хороших соратников в лице США и ЕС, то они сильно заблуждаются: эти страны никогда не были и не будут друзьями всех бывших республики СССР, они преследуют только свои политические и экономически интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством».

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