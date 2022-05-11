Лондон, 11 мая 2022, 15:08 — REGNUM Британская инди-рок-группа Wolf Alice выпустила первый эпизод документального многосерийного фильма о создании будущего мини-альбома Blue Lullaby. Об этом стало известно из социальных сетей группы 10 мая.
На прошлой неделе группа представила первый сингл под названием The Last Man On Earth из новых четырех переработок песен из прошлогоднего альбома Blue Weekend. Мини-альбом Blue Lullaby станет дополнением к релизу.
Первый эпизод снят режиссером Строма Кэрнсом и рассказывает о том, как Wolf Alice провели первый день записи Blue Lullaby в студии Church Studios в северном Лондоне.
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