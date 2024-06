Лондон, 11 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Wolf Alice выпустила первый эпизод документального многосерийного фильма о создании будущего мини-альбома Blue Lullaby. Об этом стало известно из социальных сетей группы 10 мая.

Скриншот YouTube Wolf Alice: запись Blue Lullaby

На прошлой неделе группа представила первый сингл под названием The Last Man On Earth из новых четырех переработок песен из прошлогоднего альбома Blue Weekend. Мини-альбом Blue Lullaby станет дополнением к релизу.

Первый эпизод снят режиссером Строма Кэрнсом и рассказывает о том, как Wolf Alice провели первый день записи Blue Lullaby в студии Church Studios в северном Лондоне.