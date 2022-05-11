Ижевск, , 15:06 — REGNUM Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Удмуртии в 2022 году дополнительных средств. Об этом сообщается в аккаунте команды депутата Госдумы от Удмуртии Андрея Исаева («Единая Россия») в социальной сети.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Средства в объеме 10,697 млрд рублей планируется направить на предоставление бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте–декабре 2022 года», — уточняется в сообщении.

Из этой суммы 5 млрд рублей будет направлено на погашение банковских кредитов, привлеченных республикой. Еще 5,697 млрд рублей позволят погасить банковские заимствования муниципальных образований Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля текущего года государственный долг Удмуртии составил 66,052 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики увеличился на 1,5 млрд рублей или на 2,3%.

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